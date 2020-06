Nicolás Maturana criticó duramente a Mario Salas: "Me decepcionó"

El joven volante sumó pocos minutos en Colo-Colo cuando estuvo bajo el mando del "Comandante".

Nicolás Maturana no logró sumar muchos minutos en Colo-Colo, donde coincidió con Mario Salas, a pesar de que el DT lo dirigió en Barnechea y la Selección chilena sub-20.

De hecho, el volante apuntó contra el "Comandante" en entrevista por Instagram con Rodrigo Tolzen: "Pensaba que Mario Salas que era una persona que me iba a dar más oportunidades, pero no fue así. Cuando llegó, ni siquiera me habló. Y me quería mandar al tiro a préstamo".

"En vez de pelear con él, o ponerme a decirle un par de cosas que yo tuve que habérselas dicho a la cara y nunca se las dije, preferí no tener problema e irme a préstamo a Universidad de Concepción", añadió

Además, consultado por los peores técnicos, sostuvo: "No sé si son peores técnicos, pero el que no me gustó y me decepcionó fue Mario Salas, por el trato ahora último conmigo. No fue un mal trato, pero pudo haber sido diferente y haberme dado una oportunidad".

Pero también, Maturana dijo tener en cuenta que a fin de año saldrá del conjunto albo: "Me encantaría quedarme en Colo-Colo toda la vida. Tremendo club, tremenda institución, todos me quieren, los hago reír todo el día, además soy hincha, pero yo sé que es difícil, sé que a fin de año me van a pegar la patada en la raja".

