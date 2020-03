Nicolás Massú y la incertidumbre en el tenis: "Todo es algo que está en el aire"

El entrenador de Dominic Thiem y capitán de Copa Davis, se refirió a la dudas que existen con el futuro del circuito de la ATP tras la suspensión debido al coronavirus.

El tenis mundial se llenó de preguntas luego de que la ATP suspendiera el circuito por seis semanas debido al coronavirus.

La alerta sanitaria por la pandemia obligó a cancelar los Masters 1.000 de Indian Wells, Miami y Montecarlo, y el ATP 500 de Barcelona -como torneos más importantes-, justo en el mejor momento del pupilo de Nicolás Massú, el austriaco Dominic Thiem, quien había alcanzado por primera vez el tercer lugar de la clasificación mundial, desplazando a la leyenda suiza Roger Federer de esa posición.

Precisamente, el coach chileno se refirió a la incertidumbre que existe por el futuro del circuito, que obligó a postergar sus trabajos con el nacido en Wiener Neustadt.

"Ahora todo es algo que está en el aire, no sabemos mucho. Recién hablé con el padre, que muchas veces ayuda en el año a entrenar, y decidimos hablar en los próximos días, porque seguramente peligra toda la gira de canchas de arcilla", reconoció Massú en contacto con ESPN.

"No sé que va a pasar con Madrid y Roma (ambos Masters 1.000), pero él (Thiem) como otros jugadores defienden muchos puntos y hay versiones de que se va a congelar el ranking por harto tiempo", añadió el viñamarino.

Por lo mismo, agregó: "Él está en la misma situación que todos, cuando la cosa se normalice yo debería supuestamente partir a Viena a poder entrenar con él".

En tanto, en diálogo con el sitio oficial de la ATP, el Vampiró resaltó que el ganar el año pasado en Indian Wells marcó la clave para el notable avance de Thiem: "Ganar Indian Wells fue un punto de inflexión para Dominic. A partir de ahí demostró que a parte de ser un jugador muy bueno en tierra batida, su desempeño en pista dura era también excelente".

"Cuando me contrató, me dijo que uno de sus objetivos era mejorar sus prestaciones en pista dura y creo que poco a poco lo está consiguiendo. He vivido historias increíbles con Thiem, desde ganar torneos hasta disputar finales de Grand Slam. Está yendo por el camino correcto", completó.

PURANOTICIA