Nicolás Guerra y eventual tarjeta amarilla por abrazarse en un gol: "Es algo excesivo"

El joven delantero de la Universidad de Chile se mostró contrario a las amonestaciones por los abrazos en una celebración de gol.

Nicolás Guerra, delantero de Universidad de Chile, manifestó este martes sus reparos a la prohibición de los festejos grupales en los goles en el regreso de la actividad futbolística, esto en medio de los protocolos sanitarios en plena pandemia de coronavirus.

Además, el ariete de 21 años contó la preparación del equipo de cara a la reanudación y ve con buenos ojos que el Campeonato Nacional se juegue en un grupo reducido de estadios para evitar posibles contagios.

De entrada, Guerra lamentó que los jugadores que se abracen a la hora de celebrar un gol sean amonestados con tarjeta amarilla. "En el partido uno siempre va a tener contacto, en cualquier situación. Entonces, prohibir algo que es tan lindo como festejar un gol, para mí es algo excesivo", dijo en rueda de prensa.

"En el fútbol, para mí, siempre habrá contacto, en los goles siempre habrá una emoción para poder felicitar al compañero, es algo excesivo para mí", añadió.

Por otro lado, Guerra señaló que el cuadro que dirige Hernán Caputto está preparado para jugar donde estipule el Mindep con Estadio Seguro, que busca reanudar el fútbol con una lista reducida de estadios.

"Es una buena medida que se concentren los partidos en pocas localidades, ya que disminuiría el riesgo de andar en varias partes y es una buena metodología que pueden adoptar el Gobierno y el Ministerio del Deporte", señaló.

"El estadio Nacional siempre ha sido nuestra casa, pero en el estadio que toque vamos a salir a jugar y demostrar para lo que nos hemos estado preparando todo este tiempo, vamos a salir a imponer nuestro juego", agregó.

En cuanto a la regla que permitirá cinco cambios por equipo, el formado en Cobreloa dijo que "la cantidad de cambios hoy en día es una necesidad por todo esto de la pandemia, van haber muchos partidos seguidos y los equipos no van a aguantar. Entonces los cambios son una buena medida para poder dosificar los planteles".

En tanto, el 'Nico' aseguró que el equipo está en buena forma de cara al retorno de la actividad, que sería a fines de agosto. "La verdad que lo veo muy bien (al plantel), con muchas ganas, muy ansiosos, casi el 100% de los jugadores llegamos de la cuarentena mucho mejor de como nos fuimos, entonces eso nos tiene muy ilusionados, muy motivados, esperanzados para la vuelta del fútbol, para hacer nuestro despegue y de ahí no parar más", expresó.

"Hemos preparado muy bien la vuelta, ha sido con muchas ganas. El otro día tuvimos una práctica de 11 jugadores y salió muy bien, el equipo se está preparando de la mejor forma. Hemos hecho las cosas de buena manera y esperando con ansias el retorno", complementó.

En el plano personal, el joven atacante espera seguir manteniendo el nivel que venía exhibiendo antes de la detención del torneo. Caputto incluyó a Guerra en el once titular que paró recientemente en el Centro Deportivo Azul (CDA).

"Estoy con mucha ilusión, con mucha esperanza, para eso estoy trabajando, para eso me preparé de la mejor forma en la cuarentena. Y esperando con ansias el retorno y ojalá no soltar más la camiseta. Lo tomo como un gran trabajo, una gran ilusión, he trabajado demasiado en este tiempo y me siento muy esperanzado de que sí va a ser el año en que pueda consagrarme, de agarrar una camiseta de titular y no soltarla más y para esto estamos trabajando, de verdad, muy duro", sentenció.

