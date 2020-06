Nicolás Córdova: "El sistema de juego de Marcelo Bielsa tiene fecha de vencimiento"

El entrenador señaló que esto se debe al aspecto físico, ya que los jugadores que antes corrían a gran intensidad ya no lo pueden hacer.

Nicolás Córdova no olvida su paso como entrenador de la selección chilena sub-20, donde hizo sus primeras armas como entrenador.

Y a pesar de que con el combinado criollo ganó el Torneo Internacional de Alcudia 2015, el estratego reconoció que no lo pasó bien en el elenco nacional.

"La selección la recuerdo como un paso importante, pero de las cuatro experiencias que he tenido, todas han sido difíciles. El contexto de la sub-20 en la que me desarrollé fue súper difícil. No teníamos jefe técnico, no había proyecto ni lugares donde entrenar. La federación se estaba cayendo por el tema de Sergio Jadue", expresó el DT en «ESPN FC Radio».

Además, sobre la Roja adulta, el ex adiestrador de Palestino y Santiago Wanderers sostuvo que se debe alejar del sistema que implantó Marcelo Bielsa: "Hay que hacer evaluaciones en varios aspectos. Estamos acostumbrados, bien o mal, a una forma de juego, pero esa forma de juego tiene fecha de vencimiento por el tema físico. Lamentablemente los mismos jugadores que antes corrían kilómetros en tres días con gran intensidad, es difícil que lo logren hacer ahora porque ya no tienen 25 años. El famoso recambio hoy no está a la altura de lo que ellos son".

"El sistema de Bielsa es único de él y tiene que ver con ir adelante a toda costa, y ninguno de nuestros seleccionados juega bajo ese sistema. Hoy los jugadores en Europa ya no buscan presión constante, hay intercambio de posesión del balón", añadió.

