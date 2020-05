Nicolás Castillo y su recuperación: "Hoy me da miedo volver y que me pase otra cosa"

El delantero del América de México aseguró que jamás se le pasó por la cabeza dejar el fútbol, pero sabe que la vuelta le va a costar.

Nicolás Castillo continúa con su recuperación de la trombosis posopoeratoria que sufrió a fines de enero pasado y volvió a sacar la voz para referirse al difícil momento que vivió.

En conbersación con radio Pauta, el delantero chileno del América de México, expresó que volver a trabajar con balón "fue como volver a caminar, empezar de cero. No tenía muslos, no tenía coordinación. Estuve tanto tiempo en una camilla que al momento de pisar me daba la corriente en la planta del pie. Y ahora estar dándole toque a la pelota a uno le da más esperanza y motivación en el día a día".

"Nunca se me pasó por la cabeza dejar el fútbol, pero sí que me va a costar demasiado volver porque fueron momentos difíciles. Hoy me da miedo volver y que me pase otra cosa. Yo hoy día le doy más valor a la vida, a cuidarme, porque estuvo difícil y, como dice mi familia, me ayudaron desde arriba, mi abuela", añadió.

Además, se mostró agradecido del cuadro azteca y su técnico Miguel "Piojo" Herrera por cómo se han portado en todo su tratamiento: "Miguel me ha sorprendido bastante Se ha portado muy bien, yo estoy solo en México, sin mi familia. Ha sido una especie de padre porque siempre estamos conversando, de fútbol o de familia, de los jugadores chilenos que ha tenido, o posibilidades que ha tenido de ir al fútbol chileno. No en todos los equipos se encuentran técnicos así, con esa experiencia o recorrido y esa calidad humana. Siempre voy a estar agradecido de él".

Por último, Castillo habló sobre quien podría ser su reemplazante en la Roja mientras esté en rehabilitación: "Me gusta mucho Felipe Mora, es un delantero muy completo, tiene mucha técnica. También he visto a Ignacio Jeraldino en Atlas y lo ha hecho bastante bien. Pero no quiero entrar en polémica, a mí no me compete eso".

PURANOTICIA