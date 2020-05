Nicolás Castillo: "Universidad Católica es el equipo y el amor de mi vida"

Delantero del América de México confesó que tras la grave lesión que sufrió, "mis piernas ya no son las mismas de antes".

Nicolás Castillo habló de sus complejas operaciones a comienzos de año y el difícil proceso de recuperación que atraviesa en medio de la crisis sanitaria del coronavirus. El ariete del América, que sufrió una trombosis que pudo costarle la vida, habló de las cirugías y el miedo constante a tener que terminar su carrera.

"Me tenía que operar del cuádriceps, que era una cirugía sencilla, casi ambulatoria. Y en la recuperación sentí complicaciones. Estaba en la cama y sentía que la pierna me iba a explotar", relató el delantero a ESPN.

El goleador recordó que "escuché que una doctora dijo salgan todos y a quirófano. Todo lo que me pasó fue en el hospital, entonces siempre me sentí bien. Cuando sentí fuerte fue cuando salí de las operaciones y me fui a mi casa y comenzó a sangrar la pierna, perdí como dos litros de sangre. Ahí la vi difícil".

Castillo confesó que ha sufrido mermas físicas durante tanto tiempo sin actividad: "Lo único que pensaba era salir de ahí y el fútbol pasaba a un quinto plano. Ese era mi pensamiento en la clínica. En todo el periodo que estuve ahí perdí 12 kilos. Fue el cambio más drástico que tuve. Y una de esas cosas fue la perdida de músculos, mis piernas ya no son las mismas de antes. Con mi kinesiólogo estamos tratando de recuperar la masa muscular".

"Le doy más importancia a la vida, de vivir la vida. Era muy autoexigente conmigo mismo. Jugaba mal y estaba una semana pensando en ese partido. Hoy estoy mas agradecido, vivo la vida más alegremente. La primera lesión fue porque no quería parar, jugué dos partidos casi todo desgarrado", agregó el ex Universidad Católica.

SU AMOR POR LA UC

Por otro lado, el futbolista habló sobre el cuadro cruzado: "Nunca voy a transar Universidad Católica porque es el equipo de mi vida, el amor de mi vida. Me encantaría volver y demostrarle el amor que uno le tiene".

"Con el mejor volante que me he entendido es con Diego Buonanotte. Cuando él llegó yo había sido goleador ya y me dediqué a hacer otras cosas. Prefería habilitar a un compañero que hacer un gol. Igualmente salí goleador aunque no lo busqué", complementó.

PURANOTICIA