Nicolás Castillo tras ser dado de alta: “Tengo un partido aparte, y no lo voy a perder”

El América de México confirmó este domingo que el chileno Nicolás Castillo dejó el centro asistencial en el que se encontraba internado, luego de sufrir una trombosis.

El formado en Universidad Católica sufrió a fines de enero la ruptura del tendón del recto femoral del muslo de su pierna derecha, lesión por la cual debió ser intervenido quirúrgicamente.

Tras el procedimiento médico, el futbolista experimentó una trombosis en la arteria femoral superficial, por la que debió ser operado nuevamente.

A través de su cuenta en Instagram, Castillo afirmó tras ser dado de alta que "me voy agradecido, bendecido, caminando, con vida y mi pierna intacta".

"Gracias a todos los doctores que hicieron posible y estuvieron en el momento preciso para yo estar aquí... hoy tengo un partido aparte, y no lo voy a perder!", agregó el atacante.

En la misma línea, indicó que "no sé lo que depare mi futuro, pero lo más valioso es que tengo una familia, amigos, compañeros, dirigentes, cuerpo técnico que no me dejaron solo nunca!".

Finalmente les dio las gracias a "todos por sus preocupaciones, mensajes de ánimo, oraciones y buenas energías! Les deseo lo mismo que me desean pero por mil".

