Nicolás Castillo recordó el calvario que vivió: "Estaba muerto, me salvaron la vida"

El delantero del América de México relató los duros momentos que vivió debido a la trombosis postoperatoria sufrida en su pierna derecha.

El delantero nacional Nicolás Castillo contó la pesadilla que vivió debido a la trombosis postoperatoria sufrida en su pierna derecha, problema que lo tendrá un año fuera de las canchas, y se refirió a la opción de volver a defender la casaquilla de Universidad Católica.

En diálogo con el live de Cruzados, el ariete de los registros del América de México se refirió al calvario que vivió a comienzos de año con dos operaciones y la trombosis, situación que lo tuvo muy mal anímicamente.

"No estaba bien en lo físico, no daba más. Era pasar cuatro meses o esperar a que se regenerara solo. Después de eso salió todo, terminó la operación y no me acuerdo mucho, estaba en el post operatorio, y en ese momento me empezó a dar la trombosis. No sentía la pierna, o sentía que me iba explotar. Trataba de mover el tobillo y no podía, me durmieron al tiro. Una doctora, que me salvó la vida, sacó a todos de la pieza y me dijo hay que operar de nuevo. Ya después no recuerdo más", señaló.

El oriundo de Renca agregó que "estaba muerto, no me acuerdo de nada. Tengo una cicatriz de 20 puntos en la ingle. Dormía, comía, dormía, comía. Estaba con oxígeno, me vino un nuevo sangrado y me operan por tercera vez. Después me quise mover un poquito, estaba tieso, súper incómodo. Hago un movimiento para tratar de levantarme y me vuelve a sangrar de la nada. Ahí fue donde la vi negra".

"Iba perdiendo sangre en un trayecto que te puedes demorar 40 minutos por el tráfico. En un momento vi todo blanco, perdí casi tres litros de sangre. Ahí fue cuando el club pidió donantes de sangre, me lo contaron. Esa fue la cuarta vez que me abrieron la cicatriz, me pincharon por todos lados... Lloraba por todo, me salvaron la vida. Estar en una camilla ya era un avance. Tenía mi pierna y lo demás no me importaba", complementó.

Por otro lado, el 'Nico' exteriorizó su deseo de finalizar su carrera en la tienda cruzada, club donde se formó. "Ojalá poder terminar mi carrera en el club. Uno de mis sueños es que mi hijo me vea vistiendo la camiseta de la UC. Es una deuda pendiente que tengo y espero poder cumplirla", indicó.

Para finalizar, Castillo agradeció el apoyo de la UC, tanto del club como de su hinchada. "Estoy agradecido de toda la gente de Católica en este período complicado que me tocó vivir. Si es que me aceptan espero volver", sentenció.

