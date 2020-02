Nicolás Blandi: "Llegamos muy motivados al clásico contra la UC"

El delantero colocolino señaló que una de las ventajas que tienen los cruzados es que "están juntos hace tiempo" y que estar concentrados será primordial.

Nicolás Blandi, delantero argentino de Colo-Colo, salió a hablar con la prensa en la antesala al clásico con Universidad Católica, por la cuarta fecha del Campeonato Nacional 2020, afirmando que "llegamos muy motivados" y apeló a la concentración para conquistar los tres puntos en el Monumental.

Consultado de entrada por el cruce con el vigente bicampeón del balompié nacional, el ex ariete de San Lorenzo de Almagro declaró en rueda de prensa que "llegamos muy motivados, sabemos que hay cosas que hicimos bien y que también cometimos errores. El fin de semana es ante un rival competitivo y debemos estar concentrados para ganar. No todo está mal por dos partidos, hace poco conseguimos un torneo ganando dos clásicos".

En cuanto al próximo rival, el '20' albo expresó que "una de las ventajas que tienen es que están juntos hace tiempo, no han cambiado muchos jugadores y eso es clave. Hoy es difícil mantener los planteles y eso los transforma en un rival fuerte".

El ariete que viene de marcar en la derrota con Audax Italiano también se refirió al clima existente en Pedrero luego de dos derrotas consecutivas, traspiés que tienen al 'Cacique' en el duodécimo lugar con tres puntos.

"Como cualquier trabajo, lo que pasa se resuelve dentro. No he notado problemas, todos queremos lo mejor para el club. Si hay diferencias, algo que sería normal, se resolverá puertas para dentro. El clima está bien y debemos enfocarnos en revertir el mal momento, no hacer especulaciones", señaló.

En cuanto a su relación con el técnico Mario Salas, el oriundo de Campana indicó que "he tenido muchos entrenadores, cada uno con su personalidad y es una cuestión nuestra adaptarnos a lo que el DT nos pide. Si ganamos el partido, las cosas que se dijeron quedarán en la nada".

Respecto a su estado físico, el jugador de 30 años dijo que "me voy a ir poniendo bien con el correr de los partidos, los tiempos fueron apresurados para jugar y eso me pasó factura. Ahora me siento bien, es una decisión del entrenador si juego o no el domingo".

Ante la pregunta que si le gusta el juego que muestra Colo-Colo, Blandi apuntó que "la crítica la hago para dentro con mis compañeros. A mí me gustan los equipos que salen a ganar y que van al frente como hizo Colo-Colo el segundo tiempo ante Audax".

Para finalizar, el atacante que cuenta con pasos también por Boca y Evian de Francia habló de su reencuentro en un terreno de juego con su compatriota Pablo Mouche.

"Estoy contento que haya vuelto y feliz de compartir plantel otra vez. Me siento cómodo porque nos conocemos, sé cómo le gusta moverse y a él le pasa lo mismo. Estamos plenos y con ganas", sentenció.

PURANOTICIA