"Nadie me lo advirtió": Aránguiz expresó su molestia por suspensión en Europa League

El volante del Bayer Leverkusen fue amonestado este jueves por lo que se perderá el partido contra el Inter de Alexis del próximo lunes.

Si los fanáticos chilenos ya se frotaban las manos por el duelo de nacionales entre Charles Aránguiz y Alexis Sánchez por los cuartos de final de la Europa League, después de que el Bayer Leverkusen y el Inter de Milán sellaran su paso a la ronda de ocho mejores, tendrán que resignarse a que ese desafío no se concretará en cancha.

Es que el "Príncipe" quedó suspendido para ese cotejo por acumulación de tarjetas amarillas tras ser amonestado en el triunfo de este jueves por 1-0 frente al Glasgow Rangers, donde el criollo aportó con una espectacular habilitación.

Después del compromiso, el técnico del cuadro de las 'aspirinas', Peter Bosz, confirmó su ausencia y ahora el propio puentealtino lamentó la situación y reconoció que no estaba al tanto de la opción de quedar suspendido.

LEER TAMBIÉN: No habrá duelo de chilenos: DT de Leverkusen confirmó que Aránguiz fue suspendido.

"No tenía idea de que estaba al borde de la suspensión. Nadie me lo advirtió. Estoy molesto porque no podré estar en el partido del lunes", expresó a LUN.

Además, aclaró que no sabía si les borrarían las tarjetas: "Después del partido me dijeron que quedaba fuera. Si me hubieran dicho que estaba al borde de la suspensión, quizás me habría cuidado y no habría cometido el foul que me dejó fuera del siguiente partido".

"Más que enfrentar a Alexis, quería seguir jugando en la Copa. Estoy muy molesto con la situación", cerró Aránguiz.

