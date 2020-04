Moya: "Yo no iría a Colo-Colo por una historia detrás que no la podría contar"

El joven volante se refirió a los dichos de Pablo Aránguiz, quien no cerró las puertas de que en el futuro pudiese jugar en el Cacique.

Toda una polémica se generó a comienzos de esta semana, después de que el volante de Universidad de Chile Pablo Aránguiz no se cerrara a jugar en un futuro en-Colo Colo, archirrival de los azules. El mediocampista se llenó de críticas en redes sociales, donde revelaron imágenes en las que sale alentando al Cacique con la camiseta alba y el jugador tuvo que salir a aclarar todo.

Uno de los que se refirió a los dichos de Aránguiz fue su compañero Camilo Moya, quien expresó a radio Agricultura: "Todo se malinterpreta. Lo que dijo y puso en sus redes, Pablo, esta súper bien. El es uno de los jugadores que se entrena al máximo día a día, es uno de los mejores en los partidos uno tiene que ver eso, en vez de fijarse en otras cosas".

Consultado sobre si tuviera a futuro la posibilidad de firmar en el conjunto de Macul, Moya respondió: "La verdad si soy sincero, yo no iría a Colo-Colo por una historia detrás que no la podría contar".

Respecto al regreso del fútbol chileno, que está suspendido por el coronavirus, comentó: "No hemos tenido mayor información, lo mismo que ustedes saben, para nosotros es complicado y queremos que esto pase luego y estoy esperando volver a entrenar para reaparecer en las canchas".

Por último, confesó que Marcelo Díaz es su referente: "Me gusta Marcelo Díaz y en el extranjero me encanta Toni Kross. Me gustaría jugar al lado de Marcelo, feliz si es que llega y feliz de aprender de él, aunque quizás tenga que competir por el puesto".

