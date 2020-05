Mosa cerró negociaciones con el plantel: "No veo disposición a bajar sus demandas extremas"

El presidente de Blanco y Negro aseguró que "no parece razonable" continuar las negociaciones sobre la reducción de sueldos.

El quiebre es definitivo entre el plantel de Colo-Colo y la dirigencia de Blanco y Negro por el tema de la rebaja de sueldos y hasta fracasó la mediación de la Dirección del Trabajo.

Es que el presidente de la concesionaria que administra al Cacique, Aníbal Mosa, cerró todas las puertas a retomar las negociaciones con los jugadores albos.

"Hemos tenido cinco reuniones, hemos hecho cuatro propuestas, y no veo en los representantes del plantel una disposición a bajar sus demandas extremas, sobre una baja salarial que es completamente comprensible en los días que estamos viviendo hoy en todo el mundo y en Chile", reconoció el timonel de la sociedad anónima en conversación con Las Ultimas Noticias.

"Las cosas han llegado a un punto en que no nos parece razonable reanudar ninguna conversación", añadió el empresario puertomontino.

Además, Mosa envió un directo mensaje a quienes piden que sea él quien lidere las reuniones por parte del directorio: "Me han pedido que participe en la mesa de negociación para poder destrabar la situación, pero les quiero decir que no voy a participar en ninguna mesa de negociación, porque Harold Mayne-Nicholls cuenta con todo mi apoyo y del directorio, especialmente porque ha sido una función ingrata y él se ha llevado un peso importante, y lo ha hecho de buena manera".

Por últimol, sostuvo: "A lo largo de mi vida me ha tocado negociar muchas veces, pero la verdad es que no entiendo la posición de los jugadores, en cualquier negociación se requiere tener flexibilidad y saber ceder en un momento dado. Aquí no lo hemos visto, hemos buscado todas las fórmulas para poder llegar a un acuerdo y no hay caso".

