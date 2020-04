Morón y rebaja salarial en Colo-Colo: “Todos tendremos que poner el pecho a las balas”

El actual director de Blanco y Negro se refirió al posible recorte salarial que estaría pensando hacer la concesionaria,

El plantel de Colo-Colo no se salvaría de las rebajas de sueldo en el fútbol chileno en medio de la crisis por el coronavirus, pues la dirigencia de Blanco y Negro ya evalúa el tema de reducir los salarios.

En ese sentido, Daniel Morón, histórico ex portero del Cacique y actual director de la concesionaria, aseguró que como club deben realizar un esfuerzo en lo económico debido a la situación por el Covid-19.

"Es peligroso, esperemos que no tengamos que tomar decisiones tan drásticas. Todos tendremos que colaborar de alguna forma, todos tendremos que poner el pecho a las balas si la situación está difícil. Si no hay fútbol en mucho tiempo, algo sucederá. No sé cómo, pero todos tendremos que poner algo para ayudar", expresó en diálogo con radio ADN.

"No veo porque tienen que hacer un esfuerzo más que otros. Todos debemos hacer un esfuerzo. Habrá que ver qué se hará. Es un bien para todos también, a nadie le sirve que esta actividad no se mueva por todo este año. Sería terrible para todos", añadió.

Consignar que ya trascendió que en Blanco y Negro evalúan reducir desde un 40% a 50% los sueldos de jugadores que ganen más dinero, mientras que el resto del plantel sufriría menor porcentaje de reducción.

