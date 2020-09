Montillo ya palpita el Superclásico: "Queremos quebrar los siete años sin triunfos"

El volante trasandino confía en que pueden derrotar a Colo-Colo este domingo en el estadio Nacional.

Universidad de Chile volvió a la acción del Campeonato Nacional con un amargo empate a 2 frente a Palestino, donde los azules dejaron escapar el triunfo con una ventaja de dos goles.

Pero no hay tiempo de lamentos en el cuadro estudiantil, pues este domingo a las 14:00 horas enfrentarán en el estadio Nacional a Colo-Colo, en una nueva edición del Superclásico del fútbol chileno.

Por lo mismo, este martes Walter Montillo comenzó a palpitar el derbi ante el Cacique, donde aseguró que en el plantel laico esperan poner fin a la sequía de victorias contra los albos, elenco al que no derrotan desde 2013.

"Me siento pleno, óptimo y veo que los muchachos también, con ganas de quebrar esos siete años de que no se le gana a Colo-Colo", reconoció el volante argentino en conferencia de prensa.

"Me siento muy bien y creo que el equipo estará preparado para hacer un gran partido. Eso no significa que será fácil, creo que si jugamos bien y hacemos lo que veníamos entrenando, que en momentos contra Palestino no lo hicimos, tendremos más chances", añadió.

Además, agregó: "Casi siempre en los clásicos tienes un poco menos de espacio que en los otros partidos, están todos mucho más concentrados, estamos preparados para dar ese salto, creo que aparte lo necesitamos, si venimos hablando que queremos pelear un campeonato y estar entre los equipos de arriba, clasificando a las copas, hay que ganar este tipo de partidos, si no, se hace difícil. Vamos a necesitar de todos el domingo, es un lindo partido para volver a sumar de a tres y más aún un clásico, que todos queremos ganar".

Por último, Montillo enfatizó: "Asumimos que hace mucho que no le ganamos, obviamente, porque somos parte de la institución, pero no tienen que cargarlo a todos los jugadores que están en este plantel".

