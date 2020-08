'Mono' Sánchez enciende el "superclásico" contra la UC: "Me encanta ganarles"

El arquero de Unión Española calificó el duelo contra la Universidad Católica como un superclásico y que le "duele el alma" cuando lo pierde.

El fútbol chileno tendrá su esperado regreso este sábado con los partidos pendientes del Campeonato Nacional, donde uno de los cotejos más atractivos será el que protagonicen Universidad Católica y Unión Española a las 18:30 horas en San Carlos de Apoquindo.

Uno de los que comenzó a palpitar el compromiso fue el portero de los hispanos, Diego Sánchez, quien aseguró que el encuentro tiene carácter de clásico.

"Es un superclásico. Me encanta ganarles y cuando pierdo, me duele el alma. Cuando gano festejo, como tres días seguidos. Audax o Palestino, no tienen la misma importancia que ganarle a la Cato", reconoció el golero en conversación con el programa Despelotados.

Además, el "Mono" manifestó su optimismo en el conjunto rojo de cara a la reanudación del certamen: "Terminamos jugando muy lindo antes de la pandemia y esperamos retomar este rendimiento. Mis compañeros se están matando, son demasiado buenos Vamos a romperla, yo sé que va a ser así. Con Católica va a ser el primer golpe".

Consignar que Unión Española marcha en el séptimo puesto de la tabla, con 11 puntos, mientras que Universidad Católica es el sólido líder de la competencia con 19 unidades.

