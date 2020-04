Millar y un posible regreso a la Roja: "Me siento vigente, podría aportar algo"

El experimentado volante del Morelia de México aseguró que a sus casi 38 años no tendría problemas en volver a ponerse la camiseta de la selección.

A pesar de que ya han pasado algunos años sin ser considerado en la selección chilena, Rodrigo Millar siente que todavía puede ser un aporte para la Roja.

El experimentado volante nacional, quien milita en el Morelia de México, reconoció que volvería feliz al combinado criollo en caso de que lo nominaran.

"Voy, no tengo problema. Sé que no va a pasar, pero iría. Todavía me siento vigente y le podría aportar algo a la selección. Soy súper consciente de que es difícil, tengo casi 38 años. En la búsqueda del recambio hay que ser inteligente y hay que mirar hacia el futuro", reconoció el ex Huachipato y Colo Colo en conversación con La Tercera.

Sobre el recambio del conjunto nacional, sostuvo: "Ojalá que la gente que le ha dado tanta alegría a Chile siga vigente y que los jóvenes que cita Rueda se empapen y que le tomen el peso a jugar por la selección. Hay jugadores de esta camada tan exitosa que están plenamente vigentes".

Además, el "chino" recordó que tuvo que lidiar con la gripe porcina el 2010: "Fui el primer futbolista al que detectaron ese virus. Me acuerdo que estaba en Talcahuano, en la casa de mi suegra, y en la noche me empecé a sentir súper mal. Al otro día fui a urgencia y me la detectaron. Con el medicamento, a los tres días me sentía mejor. Esa es la gran diferencia con el coronavirus, que no hay medicamento".

Por último, Millar valoró el poder compartir con jugadores chilenos en el Morelia: "Nunca me imaginé que iba a volver a jugar con (Gonzalo) Jara y (Jorge) Valdivia en el mismo equipo y en el extranjero".

