Milad y el retorno del torneo: "¿Lo antes posible? Sí, pero de forma segura"

El presidente de la ANFP, Pablo Milad, se refirió al retorno del Campeonato Nacional en medio de la crisis sanitaria del coronavirus. Aún sin dar una fecha concreta, el mandamás destacó que lo prinicipal es que el certamen vuelva "de buena manera", cumpliendo todos los protocolos sanitarios.

En entrevista con La Tercera, Milad señaló: "Aquí lo primero es que las cosas se tienen que hacer bien y se tiene que partir bien. Si empezamos a fines de agosto o la primera semana de septiembre, tiene que ser seguro, con todos los protocolos, cumpliendo todas las exigencias de las autoridades sanitarias, con los equipos de supervisión, de análisis de estadios, sanitización, transporte, de realización de cada uno de los partidos. Tenemos que volver de forma segura. ¿Lo antes posible? Sí, pero de forma segura".

Además, el ex intendente del Maule negó la intervención del Gobierno en la decisión: "Para nada. Es una forma de ayudar a que comience de muy buena forma el fútbol. No ha habido ninguna intervención, solamente la intención de cooperar bajo los requisitos que necesita el Ministerio de Salud para dar la seguridad de que se va a cumplir con el protocolo propuesto y aprobado por el Minsal".

"Por eso se necesitaba un ente guía, a través de un equipo médico. Y por otro lado, una tipificación de multas que no están dentro de los códigos penales de la ANFP. Por ejemplo, no hay un castigo si no usas mascarillas. Esto no está tipificado, pero no es una exigencia de gobierno, sino que para la autorización se necesitan esos elementos", explicó el timonel del fútbol chileno.

Respecto a sus primeras semanas al mando de la ANFP, Milad consignó: "Han sido días de mucho trabajo, de mucha realización, no solamente por las urgencias del retorno al fútbol, sino que también por la organización interna de la ANFP, donde siempre ha sido un sentido que he impuesto en donde he estado, que es trabajar en equipo, de trabajar solucionando problemas lo antes posible y también establecer los lazos correspondientes".

Finalmente, el ex presidente de Curicó Unido aprovechó de disparar: "Encontré una ANFP muy aislada y descabezada, sin un trabajo dirigido. Y en eso estamos. Tratando de reunir los equipos, de trabajar en conjunto, con mucha comunicación, con mucho respeto y viendo también los puntos de urgencia a solucionar lo antes posible y proyectando los problemas que puedan venir a futuro. Estoy acostumbrado a trabajar así. Mi forma siempre ha sido trabajar en equipo. Tenemos muy buena gente, pero tenemos que ordenar y canalizar de mejor forma las energías y los potenciales de cada uno de los profesionales que trabajan en la ANFP".

