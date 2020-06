Milad reconoció interés por la ANFP: "Puedo aportar de manera importante"

Este lunes se conoció que el ex timonel de Curicó Unido renunció a su cargo de Intendente de la región del Maule.

Después de que la semana pasada anunciara que pretendía seguir enfocado en su cargo de intendente del Maule, en medio de los rumores que lo colocaban como candidato a la presidencia de la ANFP, Pablo Milad soprendió este lunes al renunciar a su función, según confirmó el Gobierno en un comunicado.

Y luego, el ex timonel de Curicó Unido sacó la voz para referirse a la decisión de dar un paso al costado como autoridad regional para "reencontrarse" con el fútbol, lo cual supone que finalmente sería opción para la testera del organismo de Quilín.

"Hoy he tomado una difícil decisión y desués de mucho reflexionar, di un paso al costado de esta hermosa etapa que ha marcado un antes y un después en mi vida. Para nadie es un misterio que desde muy pequeño me ha apasionado el deporte y sobre todo el fútbol chileno y el desarrollo de sus clubes", reconoció en un streaming de la Intendencia del Maule.

"Hoy esta pasión me llama para que volvamos a reencontrarnos. Mi querido fútbol también se ha visto afectado y estoy seguro que puedo aprotar de manera muy importante para que vuelva a levantar, destinando todos mis esfuerzos, experiencia y trabajo para alcanzar los consensos y poner al fútbol en el lugar de excelencia que se merece", añadió.

Además, Milad agregó: "Sé que cumplí mi etapa como intendente, muchos podrán criticarme y no entender, pero no me juzguen porque entregué todo día a día".

