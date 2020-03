Miguel Ramírez criticó duramente a sus jugadores tras nueva caída de Wanderers

DT caturro señaló que "nosotros nos hicimos los goles, no los hizo el rival", asegurando que el error en uno de los goles de Palestino "no se da ni en la serie sub 10".

Deportes , Miércoles 11 de marzo de 2020 a las 12:29 horas