Messi volvió a ausentarse de prácticas del Barcelona y arriesga dura sanción

El futbolista argentino Lionel Messi volvió a ausentarse este martes de los entrenamientos del FC Barcelona, bajo el mando de Ronald Koeman, por lo que arriesga recibir una dura sanción económica de parte del club blaugrana.

La máxima estrella del cuadro culé no se presentó a los test PCR el pasado domingo, como también a las prácticas de este lunes y martes, en un acto de rebeldía, tras comunicar la semana pasada sus intenciones de dejar el Barça, luego de 20 años en la institución.

De acuerdo al diario Sport, afín al FC Barcelona, "las ausencias sin justificar son consideradas faltas graves y el jugador puede ser sancionado con hasta el 7% del sueldo mensual o también con una suspensión de trabajo y sueldo de dos a 10 días".

No obstante, la publicación aclara que "la tercera y sucesivas faltas de asistencia al trabajo, sin causa justificada, cometidas en el período de una temporada, bastando una sola ausencia cuando se trate de un partido oficial. Será falta grave la no asistencia que se produzca en un partido que no tenga el carácter de oficial".

Ante ausencias recurrentes, el castigo podría ser de hasta un 25% de descuento en la renumeración mensual e incluso el despido del futbolista.

Quienes sí se han hecho presente en las prácticas son el delantero uruguayo Luis Suárez y el mediocampista chileno Arturo Vidal, quienes ya fueron comunicados que no están los planes de Koeman para la temporada 2020-2021.

