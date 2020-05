Meneghini y accidente de Holgado: "Lo que más duele es la vida que se perdió"

El entrenador de Audax Italiano indicó que en club están "muy afectados" y que los pilló por sorpresa.

Los jugadores y el cuerpo técnico de Audax Italiano regresaron de sus vacaciones para continuar con los entrenamientos de manera remota mientras sigue la emergencia por el coronavirus.

En la vuelta, el entrenador del cuadro itálico, Francisco Meneghini, se refirió al accidente con resultado de muerte que protagonizaron Rodrigo Holgado y Manuel Fernández, donde el primero quedó en prisión preventiva por conducir en estado de ebriedad.

"Estamos muy afectados, nos tomó por sorpresa. Es muy triste, principalmente por la vida que se perdió. Eso es lo que más duele. Con Manuel he hablado en persona, está recuperándose en casa de unas lesiones leves que tuvo. Y con Rodrigo he hablado con su familia y estamos al tanto del proceso judicial que está en marcha", reconoció el DT argentino en entrevista con Mundo Cracks.

Además, el ex adiestrador de Unión La Calera comentó la incertidumbre sobre la Copa Chile: "Me imagino que es porque el calendario está muy apretado, me parece que es una decisión inevitable. Con respecto al torneo, creo que hay que agotar todas las instancias para que termine este año. Y si se extiende, nos tendríamos que adaptar todos".

En cuanto a Audax, 'Paqui' sostuvo: "Creo que el cuerpo técnico y el plantel de jugadores entendieron la situación. Tratemos de dar lo mejor de nuestra parte para que el club y todos sus empleados no se vean afectados hasta fin de año. Ese fue el propósito del acuerdo.

Por último, Meneghini se refirió al regreso del fútbol y puso énfaisis en prevenir las lesiones: "Va a haber que ser muy precavido y tomar todos los resguardos con los jugadores. También recoger las experiencias de las situaciones europeas del regreso".

PURANOTICIA