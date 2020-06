Medio turco indicó que el Fenerbahçe negociará con Pellegrini la próxima semana

El club turco busca DT para suceder el interinato de Tahir Karapinar al final de la presente temporada, mientras que el chileno no dirige desde su dura salida del West Ham United.

Manuel Pellegrini está cada vez más cerca de continuar su carrera como entrenador en el Fenerbahçe. El club turco busca DT para suceder el interinato de Tahir Karapinar al final de la presente temporada, mientras que el chileno no dirige desde su dura salida del West Ham United.

En ese contexto, el medio otomano Hurriyet aseguró que la dirigencia del cuadro de Estambul "ya tomó una decisión final" y que se sentará a negociar con el agente de Pellegrini, Jesús Martínez, durante la próxima semana.

Por otro lado, el citado portal turco indicó que los canarios amarillos tienen un plan B en caso de no poder concretar el arribo del "Ingeniero". Se trata de Erol Bulut, actual entrenador del Alanyaspor de Junior Fernandes.

Recordemos que el representante de Pellegrini ya había adelantado el futuro del estratego criollo en la agencia de noticias Aton Chile: "Lo que pasa es que el Fenerbahce quiere que Manuel vaya ahora y no puede ir por las circunstancias de la contingencia, como por ejemplo que no puede salir aún de Chile. En segundo lugar, faltan siete u ocho partidos para terminar la liga turca, entonces no es normal que pueda coger el equipo para esos partidos. Para la temporada que viene, lo que quieran, pero para ahora no hay ninguna posibilidad".

PURANOTICIA