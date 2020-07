Medio italiano afirma que Alexis alcanzó un acuerdo con el Inter para su continuidad

La Gazzetta dello Sport reveló que el chileno y el club italiano lograron un acuerdo para que el delantero siga en el club hasta el 2023.

La Gazzetta dello Sport reveló este martes la existencia de un completo acuerdo entre el Inter de Milán y el delantero Alexis Sánchez para que el chileno continúe hasta junio del año 2023 en el cuadro lombardo.

La prestigiosa publicación italiana afirmó en la presente que el 'Niño Maravilla' dio el visto bueno para seguir en la tienda 'neroazzurra', donde hoy es su máxima figura con un registro de tres goles y siete asistencias en los últimos partidos.

"Hay un acuerdo sustancial entre el club y el jugador para extender el contrato hasta 2023 a cambio de unos 12 millones de euros", sostiene el medio peninsular.

No obstante, apunta que "el United rechazó por primera vez un acuerdo por el resto de esta temporada" y que inicialmente, Inter de Milán pretende renovar el préstamo. No obstante, en Inglaterra no dejarían ir a Sánchez por una cifra menor a los 15 millones de euros.

El Inter espera cerrar pronto la negociación por Alexis, ya que el 5 de agosto el Inter se enfrenta a Getafe por los octavos de final de la Europa League y "hoy Conte no puede prescindir del chileno".

Por lo pronto, el ariete nacional asoma como titular para el cruce de este martes del elenco lombardo ante Napoli, desde las 15:45 horas en el Estadio 'Giuseppe Meazza', por la 37ª y penúltima fecha de la Serie A.

PURANOTICIA