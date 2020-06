Medel funó a sujeto que lo empapeló a garabatos luego de pedirle dinero

El volante publicó un mensaje que le enviaron vía Instagram y donde le reprochan no estar con el "pueblo".

Gary Medel no se hace problemas a la hora de denunciar a personas que le traen problemas. Hace un tiempo lo hizo con un usuario que le estaba suplantando la identidad, y ahora fue con alguien que le pidió dinero prestado.

Al capitán de la selección chilena le enviaron un mensaje interno en Instagram para pedirle prestado 3 millones, los cuales se comprometía a pagar con cuotas de 200 mil pesos mensuales.

Y como el jugador del Bologna no respondió nada, la persona le mandó un mensaje furioso y con el que le reprochó con groserías no estar con el "pueblo".

Esa situación desató la ira del "Pitbull", quien publicó un pantallazo de la conversación en la red social y escribió una frase con garabatos.

