Mayne-Nicholls y Mosa descartan a Pékerman y perfilan a Alfaro y a Scolari

En su llegada al Estadio Monumental, el vicepresidente del Cacique, Harold Mayne-Nicholls, descartó al argentino José Pékerman y al uruguayo Martín Lasarte.

En la antesala al choque entre Colo Colo y Universidad de Concepción, los directivos del cuadro albo abordaron las incógnitas sobre la dirección técnica después de la salida de Mario Salas.

En su llegada al Estadio Monumental, el vicepresidente del Cacique, Harold Mayne-Nicholls, descartó al argentino José Pékerman y al uruguayo Martín Lasarte, quienes fueron los primeros nombres que aparecieron en la prensa tras la salida del "Comandante".

"Hemos ido avanzando en la búsqueda de un técnico. Algunos nos han dicho que no pueden venir por distintos factores, como Pékerman y Lasarte, así que esperamos traer alguien a la brevedad", indicó Mayne-Nichools.

Además, el ex presidente de la ANFP se refirió a las negociaciones con Luis Felipe Scolari: "Con 'Felipao' hablamos durante la semana y le dijimos que nos interesaba muchísimo contar con él. Hemos estado personalmente con su agente viendo las tratativas para llegar a algún acuerdo".

"A nosotros nos parece que es un entrenador con la categoría que necesita Colo Colo. En lo personal creo que las voces disidentes ayudan a construir porque es la base de una democracia", agregó respecto a las diferencias en el directorio de Blanco y Negro por el técnico brasileño.

Aníbal Mosa, presidente del cuadro popular, también se refirió al futuro de la banca del club de Pedrero: "Varios dijeron que no por distintas razones y hoy seguimos conversando con Scolari y Gustavo Alfaro, con ellos dos se conversa mediante sus agentes".

Mosa comentó las diferencias en la directiva alba por unos dichos de "Felipao" a favor de Augusto Pinochet en el pasado: "Yo no sé si se ha complicado, la verdad es que nosotros no preguntamos por orientación política, nosotros vemos sus logros deportivos y temas de manejo. Sería un honor tener a Scolari, un campeón del mundo. No lo descarto. No pierdo las esperanzas, las conversaciones se están dando".

PURANOTICIA