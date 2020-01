Mayne-Nicholls y el '9' para Colo-Colo: "Si nos tenemos que demorar un poco más, lo haremos"

El vicepresidente ejecutivo de Blanco y Negro sostuvo que la incorporación del delantero centro, "no ha sido fácil".

Pasan los días y Colo-Colo no logra cerrar al centrodelantero que busca para esta temporada 2020. El argentino Nicolás Blandi y Luis Amarilla asomaban como las dos opciones, pero el trasandino ya estaría descartado ante la negativa de San Lorenzo.

En ese sentido, el vicepresidente ejecutivo de Blanco y Negro, Harold Mayne-Nicholls, aclaró que se tomarán el tiempo necesario para dar con el '9'.

"Nos habría encantado que el primer día que partimos trabajando tuviéramos cerrado el plantel. Pero en el fútbol, dado su dinamismo eso no siempre se puede cumplir", expresó el dirigente este jueves en la presentación de la ecuatoriana Vanessa Arauz como nueva DT de la rama femenina.

"No vamos a traer a alguien por traer, o por calmar las ansiedades de los medios. Si nos tenemos que demorar un poco más, lo haremos. No ha sido fácil", añadió el ex presidente de la ANFP.

Además, el antofagastino sostuvo: "Estamos enfocados en el centro delantero. Si nos quedan recursos y hay un proyecto interesante en otra posición, lo vamos a analizar".

Por último, Mayne-Nicholls dijo: "Hemos tenido una situación que evidentemente alejó a un posible refuerzo. Es muy difícil que ese jugador lo reincorporemos en la lista. Del resto hemos tenido los imponderables lógicos del fútbol. No hemos tenido los recursos o han tenido contrato vigente".

