Mayne-Nicholls e interés por Scolari: "No fue un error, Colo-Colo necesita un DT de categoría"

El vicepresidente de Blanco y Negro aseguró que no se arrepiente de haber ido en busca de "Felipao".

Después de que Mario Salas fue despedido de la banca de Colo-Colo por malos resultados, en Blanco y Negro intentaron dar el golpe intentando fichar nada menos que a Luiz Felipe Scolari, DT campeón del mundo con Brasil en el Mundial de Corea-Japón 2002, lo cual se terminó frustrando por diferencias económicas.

Pero en la concesionaria que administra al Cacique no se arrepienten de haber ido en busca de "Felipao", tal como lo admitió el vicepresidente Harold Mayne-Nicholls, debido a que consideró que el club debe aspirar alto.

"No fue un error, Colo-Colo necesita un técnico de categoría y lo fuimos a buscar, estuvimos con él, conversamos largo y él optó por no venir. Después vimos la pandemia y cambiaron las circunstancias (...) Siempre he creído que uno tiene que buscar lo mejor para el club que uno representa y no lo más fácil para uno", reconoció el ex presidente de la ANFP enn diálogo con radio Cooperativa.

"En ese momento, dentro de lo que había disponible, era una alternativa muy buena. Yo lo conozco, y en segundo lugar, porque nadie podría poner en duda que un entrenador campeón del mundo dirigiera a Colo-Colo. Hubiera significado una satisfacción muy importante porque quiere decir que el club está aspirando a cosas grandes", añadió.

Respecto a las críticas recibidas por supuestamente opacar a Marcelo Espina en su cargo de gerente deportivo, sostuvo: "Cada uno es libre de expresar lo que crea y yo respeto las opiniones y la libertad de expresión. Yo hago lo que el directorio y el presidente me pide y trabajo mucho con Espina. Cada uno puede decir lo que quiera, pero no necesariamente refleja lo que pasa en el interior del club".

