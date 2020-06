Mayne-Nicholls descartó llegada de Gustavo Quinteros: "Hoy día no existe ninguna posibilidad"

El vicepresidente de Blanco y Negro señaló que sería una "irresponsabilidad" traer un entrenador en medio de la incertidumbre existente con el plantel.

A pesar de que hace semanas en Blanco y Negro confirmaron que pausarían la búsqueda del nuevo entrenador de Colo-Colo debido a la incertidumbre sobre la fecha de regreso del fútbol chileno, en los últimos días surgió nuevamente el rumor sobre una llegada de Gustavo Quinteros al Cacique, sobre todo después de su salida de los Xolos de Tijuana de México.

Sin embargo, el vicepresidente de la concesionaria que administra a los albos, Harold Mayne-Nicholls, descartó un posible arribo del DT campéon con Universidad Católica en 2019. Al menos para este año.

"Entrar a traer alguien si no vamos a estar en condiciones de cumplir a nuestros jugadores, me parece una irresponsabilidad absoluta. Por lo tanto, hoy día no existe ninguna posibilidad de traer a Gustavo Quinteros para lo que resta de temporada", reconoció el directivo en conversación con radio ADN.

Además, el ex presidente de la ANFP agregó: "Vamos a seguir con Gualberto Jara y con Ariel Palena. Otra cosa será en enero, ahí veremos que sí y que no y veremos cómo son las condiciones, porque hay que ver cómo va a terminar este año".

Consignar que también le propio Gustavo Quinteros sostuvo al sitio En Cancha: "No hablé con la gente de Colo-Colo, ahora será difícil encontrar buenas opciones rápido. Hay que esperar después de la pandemia, un par de meses, que se normalice todo".

