Mauricio Pinilla estaría negociando su incorporación a O'Higgins

El nuevo estratega del "capo de provincia", Patricio Graff, reconoció que está interesado en contar con los servicios de Pinilla, al cual ya dirigió en el cuadro "pirata" este 2019.

Hace pocos días, Mauricio Pinilla anunció a través de sus redes sociales que decidió extender su carrera profesional por un año más, luego de dejar Coquimbo Unido.

El atacante se encuentra en conversaciones con los dirigentes de O'Higgins de Rancagua para arribar al conjunto "celeste" de cara a la temporada 2020, según informó radio Cooperativa.

El ex seleccionado chileno señaló hace pocos días que veía muy complicado retornar a Universidad de Chile, afirmando no tener una buena relación con Rodrigo Goldberg, gerente deportivo del club azul.

Pinilla sentenció que "hay una relación que está desgastada, entre yo y el hincha, más que yo y los dirigentes. Me junté con Carlos (Heller), vimos nuestros temas y los aclaramos. No creo que me llame el 'Polaco' (Goldberg), no me tiene buena y nunca ha hablado bien de mí. Una vez dijo que Bielsa nunca me iba a llamar. Pero a la semana me llamó".

