Mauricio Pinilla descarta retirarse del fútbol en la U de Chile y confesó deseo de colgar botines en Coquimbo Unido

Mauricio Pinilla tuvo un amargo regreso al Estadio Nacional. Es que, en el empate entre Coquimbo Unido y Universidad de Chile en que marcó el gol de la igualdad, los hinchas azules no olvidaron su polémica salida y lo pifearon con todo durante los 90 minutos pese a su pasado en el cuadro laico.

Ante ésto, "Pinigol" aseguró que tiene descartada la opción de regresar a retirarse al cuadro universitario y confesó que su deseo es colgar los botines en Coquimbo Unido, club que lo acogió tras quedar sin club por el proceso judicial con Azul Azul.

"Para mí la U es un capítulo cerrado. Seguiré siendo hincha, pero de verdad que ya no es tema retirarme en la U, lo haré en Coquimbo. Creo que mi carrera terminará acá. Sea que juegue uno, dos o tres años más, me retiraré acá. No tenemos planes familiares ni personales de irnos otra vez afuera. A mi edad, con la felicidad que afronto los últimos años de mi carrera, no tendría por qué moverme de la ciudad", dijo en entrevista con El Mercurio.

"De jugar en Chile será en Coquimbo, no me cambiaría de equipo nuevamente. Soy feliz y no me movería de acá bajo ningún motivo", agregó "Pinigol".

Por lo pronto, Mauricio Pinilla volverá a la acción este mediodía en un partido muy esperado, ya que Coquimbo Unido y Deportes La Serena animarán el clásico de la Cuarta Region, en un encuentro que no se disputa en Primera División hace 13 años.

