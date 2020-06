Mauricio Isla y su futuro: "Me gustaría jugar en Boca Juniors y en la U"

El 'Huaso' mencionó que no sabe donde jugará, pero que quiere jugar en ambos equipos antes del retiro.

Luego de ser separado del plantel del Fenerbahce, el lateral chileno Mauricio Isla estaría buscando nuevos horizontes y reveló su deseo de jugar en Boca Juniors y Universidad de Chile antes de su retiro del fútbol profesional.

Consultado por su futuro, el 'Huaso' declaró en una charla con una escuela de fútbol de Cobreloa en La Serena, de forma remota, que "hasta ahora no sé dónde me voy a ir. Hasta ahora no sé nada".

"He tenido sólo una conversación con Boca Juniors, pero hasta ahora no sé nada. Sí me encantaría jugar en la U, es mi sueño, el de mi madre y de mi familia. Ojalá juegue en los dos: en Boca y en la U", añadió el bicampeón de América con la 'Roja'.

En otro tema, el oriundo de Buin reveló que "(Marcelo) Bielsa ha sido el mejor entrenador he tenido, es el que más me ha enseñado. En segundo lugar me quedaría con (Jorge) Sampaoli".

De acuerdo a la prensa turca, Isla uso como "excusa" la pandemia de coronavirus para dejar el Fenerbahce en momentos que sonaba con fuerza en Boca Juniors. Como no quiso unirse al campamento de los 'canarios' en Riva, la dirigencia del Fenerbahce decidió apartarlo de los trabajos. Su contrato con el equipo de Estambul finaliza el 30 de junio y todo indica que no seguiría.

