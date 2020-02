Mauricio Isla confirmó que mantuvo conversaciones con Riquelme para llegar a Boca

El lateral de la Roja y del Fenerbahce de Turquía aseguró que fue el ex crack argentino quien lo llamó personalmente.

Apenas unos días después de que Juan Román Riquelme fuera elegido como segundo vicepresidente de la nueva directiva de Boca Juniors, en diciembre pasado, en Argentina dieron a conocer que el ex volante e ídolo de los xeneizes quería a Mauricio Isla como refuerzo para el club. Sin embargo, al final el seleccionado chileno no arribó al elenco multicampeón trasandino y se mantuvo en el Fenerbahce de Turquía.

Casi dos meses después, el "Huaso" reveló que tuvo tres conversaciones con el otrora mediocampista y que fue él quien rechazó la propuesta del conjunto boquense.

"Él me llamó. No me llamó ni el representante, ni nada. Fue él. Suena el teléfono y me dice 'Hola soy Román'. Yo digo '¿Román? ¿Qué Román?'. Y me dice 'Riquelme'. Quedé plop", reconoció el lateral en diálogo con el CDF.

"Hablamos un poco de la familia y llega al punto que me dice '¿Te gustaría jugar en Boca?'. Yo le dije '¿A quién no le gustaría? Es uno de los clubes más grandes de Sudamérica, claro que me encantaría'. Esa fue la primera conversación. En otra (llamada) me dijo que iban a hacer todo lo posible por ficharme ahora en enero, que iban a hablar con Fenerbahce, pero yo le dije que quería cumplir el contrato, que estoy contento acá, que mi familia está contenta y estamos viviendo un buen momento en lo deportivo", añadió.

En la misma línea, agregó: "Le dije 'Te agradezco, pero sé que será difícil, primero, que me dejen salir, y segundo soy sincero como lo fuiste conmigo llamando, a mi no me gusta salir en enero. Quiero cumplir mi contrato y así fue'. Fue una conversación muy alegre, después hablamos de cosas extrafutbolísticas".

Y si bien rechazó la posibilidad de ir a Boca Juniors, Isla admitió: "Me hace sentir bien. A Riquelme lo admiro como uno de los mejores '10' de la historia y que te llame ese jugador, que tu viste en Boca, Villarreal, Argentina, es tremendo".

Eso sí, el "Huaso" adelantó que en un futuro no diría que no a los xeneizes: "No lo descarto, pero sí estoy ahora concentrado en Fenerbahçe, en terminar de la mejor forma. Este club hace mucho que no sale campeón y se lo merece".

PURANOTICIA