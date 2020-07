Maturana regaló una casa a adultos mayores de La Granja: "Un techo para que no pasen frío"

Junto con amigos y con ayuda del Sifup, el futbolista regaló una casa a Gabriela y su marido Manuel.

Nicolás Maturana, volante de Colo-Colo, realizó un hermoso gesto en medio de la pandemia del Covid-19.

Junto con amigos y con ayuda del Sifup, el futbolista regaló una casa a una pareja de adultos mayores que residen en la comuna de La Granja.

"Entrega de casa a la señora Gabriela y su marido Manuel de La Granja. Quiero agradecer a mis amigos @guille.leel, @ricardocruz_2016, @nikoorellana, Sergio Morales, @patrick_jqg y a la gente del Sifup por la ayuda brindada para poder satisfacer las necesidades a una pareja de abuelitos que no tenían una vivienda digna para seguir pasando sus años de vida. No les regalamos una mansión, pero sí les brindamos un techo para que no pasen frío", publicó en su cuenta de Instagram.

Además, en el mismo posteo criticó las carencias que viven muchos adultos mayores. "También debo hacer mención, y por lo que me ha caracterizado últimamente, es seguir aludiendo a las pensiones dignas, para que los adultos mayores puedan tener un mejor pasar, que les alcance para sus insumos básicos, y no tengan que pasar penurias como estos dos y los miles de abuelitos que deben estar expuestos a esto", manifestó.

PURANOTICIA