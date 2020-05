Matías Pisano sobre el interés de la UC: "Depende del América de Cali"

El volante argentino del elenco colombiano pasa por un difícil momento económico por la pandemia del Covid-19.

En medio de la crisis sanitaria del coronavirus, el volante argentino Matías Pisano ha sido ubicado en la órbita de clubes como Universidad Católica e Independiente de Avellaneda. Incluso, el mismo jugador se refirió al cuadro cruzado, al que calificó como un "equipo duro" y aseguró que le "gusta como juega".

Sin embargo y en conversación con DirecTV, ahora el futbolista indicó que le gustaría mantenerse en el América de Cali, aunque explicó que su futuro está en las manos de su actual club.

"Mi idea es seguir acá. Me encariñé, el hincha me quiere mucho, pero no depende de mí, depende del club", explicó Pisano, quien anotó uno de los goles con los que el elenco caleño venció a la UC por Copa Libertadores (2-1) antes de la suspensión.

Sin embargo, el trasandino de 28 años afirmó que el América "no pasa una buena situación económica por la pandemia. Hay que esperar, si no me quedo, pues miraremos los destinos".

Recordemos que el equipo dirigido por Ariel Holan necesita liberar un cupo extranjero para contratar a Pisano, pues ya tienen a Diego Buonanotte, Matías Dituro, Fernando Zampiedri, Luciano Aued y a Gastón Lezcano.

