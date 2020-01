Matías Fernández: "Esperemos a los partidos para ver como está la pólvora"

Fernández indicó: "Vamos a entrenar la puntería, esperemos los partidos para ver como está la pólvora. Los partidos dirán como estoy".

Matías Fernández se convirtió en el flamante refuerzo de Colo Colo para la próxima temporada. "Matigol" retornó a Pedrero después de 13 años en el extranjero y los hinchas del Cacique siguen recordando su desulmbrante temporada en 2006, donde ganó dos títulos de Primera División y fue escogido mejor jugador de Sudamérica.

Ahora, el volante concedió una entrevista al CDF, donde pese a mostrarse optimista con sus objetivos junto a la camiseta del club, evitó hacer promesas y aseguró que los entrenamientos serán esenciales para que pueda exhibir su mejor nivel.

"Llegó un Matías con más experiencia, los partidos dirán, es muy fácil hablar de uno, pero es mejor que lo vean en la cancha". Y en relación a los tiros libres, Fernández indicó: "Vamos a entrenar la puntería, esperemos los partidos para ver como está la pólvora. Los partidos dirán como estoy".

Además, el ex Villarreal explicó sus motivos para regresar a Chile: "Uno siempre tiene las ganas de volver, hable con Marcelo (Espina) y él me demostró su interés, eso fue fundamental, además mi familia quería volver a Chile, así que se juntaron todas las cosas".

"Yo estoy preocupado de entrenar bien y Dios verá que traerá para el futuro. Viene una Copa América, pero estoy preocupado de entrenar, de acondicionarme bien para encontrar regularidad. Como hincha siempre estoy mirando, atento a los resultados de los partidos, hablo con los compañeros y siempre estoy atento. (Por ejemplo) con Arturo Vidal siempre hablamos, tenemos buena comunicación", agregó el '14'.

Finalmente, Fernández descartó tener una fecha pensada para el retiro: "No sé, no lo he pensado, vivo el día a día, depende de si el físico me acompaña. Tuve muchas lesiones, pero estoy bien y con ganas, acá me han preparado bien, estoy trabajando para prevenir lesiones y espero que sea un gran año si Dios lo permite".

PURANOTICIA