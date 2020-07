Matías Dituro descartó que la UC esté en "deuda" en Copa Libertadores

El portero de Universidad Católica espera remontar en el torneo contintental tras caer en sus dos primeros partidos de la fase grupal.

Universidad Católica no sólo entrena para una eventual reanudación del Campeonato Nacional, donde marcha como líder en su objetivo de ir por el tricampeonato, sino que también de cara al regreso de la Copa Libertadores, fijado para la quincena de septiembre, y donde los cruzados esperan remontar tras caer en sus dos primeros partidos de la fase grupal.

En ese sentido, el portero Matías Dituro expresó este martes en conferencia de prensa virtual: "No siento que tengamos una deuda. Si sentimos eso, es con nosotros mismos, poder superarnos en esa competición. Ojalá, podamos entregarle todas las alegrías a la gente que se lo merece y que tanto esfuerzo hace para ir al estadio a apoyarnos".

En cuanto al retorno del torneo continental, el golero argentino sostuvo: "Las autoridades y la Conmebol programaron la vuelta de la competición y tenemos que prepararnos para eso. Cuando llegue el momento se verá si están las condiciones dadas, es un buen indicio, ojalá dentro de un mes podamos decir que han bajados (los contagios) en los países de Sudamérica".

Respecto a su recuperación de la operación a la rodilla derecha que se sometió en este receso por la pandemia, el trasandino aseguró: "Me he sentido muy bien. Contento después de la operación, me he sorprendido para bien ir entrenando en césped. Me he sentido bien de la rodilla, estoy entrenando a la par de mis compañeros desde el primer día. La rehabilitación fue muy buena y me permitió entrenar del día uno con el equipo".

Por último, sobre la competencia con Toselli por ser estelar en el arco de la UC, Dituro comentó: "La lucha por el puesto es constante, independientemente de lo que haya pasado en la pandemia. Soy muy competitivo, me esfuerzo para mejorar, ser mejor arquero y brindarle más de mí a mis compañeros. La pelea con Cristopher es muy linda, muy sana y seguiré haciéndolo de la misma forma. No me siento titular indiscutido, entreno todos los días como si fuesen el último, después el que decide es el técnico".

