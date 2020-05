Martín Vargas pegó con todo a los medios: "El periodismo inventó que era un borracho"

El histórico ex boxeador se refirió a cómo vive la cuarentena y aseguró que es el deportista más querido de Chile.

El histórico ex boxeador chileno Martín Vargas volvió a realizar sus descargos contra los comentarios en contra que recibió durante su carrera.

En conversación con La Cuarta, el otrora pugilista sostuvo: "Al periodismo chileno lo tenía vetado. Nunca más en mi vida iba a conversar con un periodista. Me hicieron mucho daño, soy un hombre con buenas intenciones, buen amigo, buena persona".

"Creo que el invento que hicieron de mi persona es 99,9 por ciento mentira. No niego que fui bueno para el hueveo, pero fui campeón y me acuerdo de todas las fechas en que combatí, agregó.

"Me importa un carajo que hablen mal de mí, pero cuando escucho algo voy y digo las cosas de frente, no de espalda. Nunca me he quedado quieto, he luchado, he peleado con la gente que me ha criticado, pero yo creo que soy el deportista más querido en Chile. No faltará el que diga 'era un borracho', pero todo eso lo inventó el periodismo. Si hubiese sido alcohólico, no me acordaría de nada", aseguró.

Además, consultado sobre su cuarentena por el coronavirus, expresó: "Es raro porque soy un hombre que está todos los días en el gimnasio y es complicado estar con este maldito virus, pero tenemos que aguantar y cuidarnos. Estoy en la casa con mi señora, de repente viene mi nieto, hijas, pero por lo general estamos solos".

"Es complicado todo esto para la gente mayor, así como lo soy yo, que tengo 65 años. Tenemos que cuidarnos, poner un granito de arena. Donde salgo lo hago con mascarilla, no puedo salir sin ella. Si me olvido me devuelvo a buscarla", completó.

PURANOTICIA