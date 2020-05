Martín Palermo abierto a volver: "Me gusta el fútbol que se juega en Chile"

Además, el ex goleador de Boca Juniors confesó que su nombre fue sondeado por Colo-Colo y dijo que "tal vez suena por lo que hice en Unión Española":

Martín Palermo estuvo entre 2016 y 2016 en el fútbol chileno como entrenador de Unión Española, oportunidad en la que se reencantó con la profesión de entrenador.

Así lo confesó el propio ex goleador argentino, quien en entrevista con La Tercera expresó que "en Chile empecé a disfrutar la profesión de técnico. Fue justamente cuando dirigí a Unión Española. Seguí madurando y creciendo como entrenador. Además, ahora tengo una estructura de cuerpo técnico mucho más fuerte".

Sobre un posible retorno al balompié nacional, el ídolo de Boca Juniors sostuvo que "estoy abierto a escuchar, después de irme de Unión, el primer club que se interesó en mí fue Everton. Me gusta como se juega en Chile. Al final ahí no se dio. Me gusta el fútbol que se juega en Chile. Hay propuestas ofensivas. Salen partidos atractivos".

Respecto a una opción de Colo-Colo, el "Titán" comentó que "se habló un par de veces, es cierto. La primera antes de que llegara Mario Salas. Quizás mi nombre en Colo-Colo suena por lo que hice en Unión Española. Pero ahora nadie me llamó".

Además, el otrora atacante eligió a su delantero argentino favorito del fútbol chileno: "A Tobías (Figueroa) yo lo llevé a Unión. Me gusta. Pero me quedo con Nico Blandi, por todo el recorrido, por lo que ha hecho en San Lorenzo y en Boca. Blandi fue un gran acierto de Colo-Colo".

Por último, Palermo se refirió a Reinaldo Rueda y la ausencia de Marcelo Díaz en la Roja: "El recambio en algún momento llega. Más si hay jugadores como Pulgar. Todo entrenador cuando toma decisiones es por algo. Seguro que Rueda tiene un por qué para no citar a Díaz".

PURANOTICIA