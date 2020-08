Martín Lasarte y polémica Fuenzalida-Castillo: "El 'Chapa' no es hipócrita"

El ex entrenador de la Universidad Católica sostuvo que las declaraciones del capitán 'cruzado', a favor de Colo-Colo y la U, son "una bocanada de aire fresco".

Ya han pasado algunas semanas desde la polémica que se generó en Universidad Católica cuando Nicolás Castillo criticó al capitán de los cruzados, José Pedro Fuenzalida, por sus dichos a favor de Colo-Colo y Universidad de Chile, pero el tema nuevamente volvió a la palestra.

Es que el uruguayo Martín Lasarte, ex técnico de la UC, abordó el lío y aseguró que las declaraciones del "Chapa" no fueron incorrectas.

"Fuenzalida no es hipócrita, no es idiota. No lo veo mal, es una bocanada de aire fresco. Hay que entenderlo. El tema es que tenga amor por el club que defiende", expresó el DT charrúa a La Tercera.

"Lo que pasa es que Nico es un gran hincha. Fue hincha primero que jugador. Él es mucho más apasionado y quizás no le guste. Lo entiendo. Es cuestión de respeto. Que cada uno pueda expresarse de manera libre y sin herir a nadie", añadió "Machete".

Además, Lasarte recordó su paso por la banca de la UC y dijo que ese plantel mereció lograr un título: "Uno busca explicaciones y cuesta encontrar. Fueron muchas cosas juntas. Ese equipo de Católica estaba para ser campeón. Jugamos muy bien ofensivamente, pero muy mal defensivamente".

