Mario Salas y decisión de terminar el clásico: "En 20 minutos puedo dar vuelta un resultado o empatar"

DT de Colo-Colo aseguró que "se midió con una vara distinta" los incidentes en el Monumental, en comparación a los registrados en Coquimbo y en San Carlos de Apoquindo.

Mario Salas enfrentó a la prensa luego del clásico ante Universidad Católica, donde su Colo-Colo perdió por 0-2 en medio de serios incidentes protagonizados por la Garra Blanca, que lanzó fuegos artificiales a la cancha, lastimando a su propio delantero, el argentino Nicolás Blandi.

A más de 24 horas que la ANFP oficializara el triunfo cruzado en el estadio Monumental, el "Comandante" salió al paso de lo ocurrido en Macul el domingo, evidenciando su molestia por la decisión del ente rector del balompié nacional.

"Me parece extraña la decisión y creo que se resuelve en base a los minutos que faltan por jugar. Es extraño, porque yo en 20 minutos puedo dar vuelta un resultado o empatar. No sé cuál es el parámetro para decidir", señaló Salas.

Además, indicó que "la gente entró a la cancha de Coquimbo, en San Carlos también. Hay una serie de cosas que acá no pasaron y que son igual de graves. Se midió con una vara distinta".

Respecto a las declaraciones de Aníbal Mosa, quien sostuvo que "no nos gusta donde estamos" y que "no existen respaldos absolutos, porque cuando no son absolutos deja de existir ese respaldo".

Al respecto, el estratega del 'Cacique' comentó que "siento que todos estamos sujetos a los resultados. Las evaluaciones de todos pasan por los resultados y no me voy a escapar de eso. Desde el momento que asumo, mi permanencia se basa en resultados. Siento que mi estadía acá ha sido tremenda y hemos logrado nuestros objetivos. No hemos tenido el mejor arranque pero estamos enfocados en sacar los resultados que nos permitan pelear nuestros próximos objetivos".

Consultado sobre su escasa autocrítica, sobretodo después de asegurar la semana pasada que su proyecto andaba "a las mil maravillas", el adiestrador sostuvo que "yo lo baso en un tema cualitativo. Yo no soy resultadista. El hincha lo basa en un tema resultadista (...) Si la gente analizara los partidos como yo los analizo, lógicamente hay cosas que no han sido buenas, pero en general han sido partidos buenos".

Finalmente sostuvo que "yo estoy aquí en Colo-Colo y voy a dar la pelea hasta el final. Estamos con mucha energía y ganas de revertir esto".

