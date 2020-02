Mario Salas por Iván Morales: "Si existe la posibilidad de que salga, se verá"

De esta manera respondió el 'Comandante' las declaraciones del joven delantero, quien señaló que podría irse si no tiene minutos en el 'Cacique'.

"La verdad es que hace tiempo que vienen pasando cosas, creo que el club le da prioridades a jugadores que vienen de afuera. En verdad quiero ver qué pasa, quiero jugar, tener continuidad y si no se puede en Colo-Colo, que es club que amo, veré que es lo mejor para mi carrera".

Con esas palabras el joven delantero del Cacique, Iván Morales, manifestó su cansancio de esperar por una oportunidad en el cuadro albo y su deseo de partir, luego de que se confirmara este martes que llegó con un desgarro de su participación con la selección chilena sub-23 en el Preolímpico de Colombia.

Por lo mismo, este jueves se esperaba la respuesta del técnico del conjunto de Macul, Mario Salas, quien entregó su postura sobre la continuidad del ariete.

"No lo escuché, pero leí algunas cosas. No conversé con él, está lesionado. Hay una situación protocolar que manejamos, las salidas o llegadas me las comunica Marcelo (Espina) y por Iván no hemos charlado", reconoció el 'Comandante' en conferencia de prensa.

Además, sobre lo mismo, el estratego añadió: "El jugador sigue en el plantel y si existe la posibilidad, se verá, pero no me han dicho nada. Él está considerado, puede manejar los puestos de externo y centrodelantero, pero no emitiré juicios de mis jugadores. No les respondo a través de la prensa".

Respecto a los lesionados, el DT sostuvo: "(Pablo) Mouche y (Nicolás) Blandi están entrenando normal, pero integrándose de forma progresiva. Esperamos que estén los dos a disposición para el próximo partido, pero están en evaluación"

Por último, Salas confirmó que buscan un último refuerzo, aunque no quiso entregar nombres: "Estamos tratando de traer un defensa central, ese es nuestro objetivo".

