Mario Salas habló de su paso por Colo-Colo y respondió a críticas de Valdés y Orión

El entrenador recordó su paso por Macul y reconoció cual fue el "talón de Aquíles" en lo futbolístico.

Mario Salas arribó la semana pasada a Perú para iniciar su segunda experiencia en el fútbol incaico, esta vez como nuevo entrenador de Alianza Lima. Eso sí, el técnico chileno no olvida su paso por Colo-Colo.

Es que el "Comandante" recordó y realizó una autocrítica sobre su estadía en la banca del Cacique, de donde fue despedido en febrero pasado por una seguidilla de malos resultados.

"En lo futbolístico, siendo más claros, si hay un tema en que a nosotros nos faltó o tuvimos un talón de Aquiles fue no tener esta continuidad en el juego y que mostrábamos a veces. No fuimos regulares en nuestra forma de jugar; hacíamos partidos muy buenos y el siguiente no era igual, o en el mismo partido teníamos un tiempo muy bueno y otro que no era de la misma forma. Si hay algo a mejorar, es justamente mantener esta continuidad en el juego", reconoció el DT en diálogo con radio Cooperativa.

Además, aclaró: "Con los jugadores de Colo-Colo me saco el sombrero, ellos se acoplaron con lo que queríamos, completamente. En Colo-Colo estaban ocurriendo cosas, en las distintas áreas y al pasar nuestro primer año hay un cambio fundamental en el área médica, por dar una situación puntual. Eso requería tiempo, pero hacía que todas las fases o estamentos del club tiraran para el mismo lado y era un poco lo que uno planteaba, lógicamente en Colo Colo no ocurría".

También, Salas tuvo palabras para Jaime Valdés, quien hace unas semanas lo cuestionó duramente: "Es un jugador notable, espectacular, más allá de lo que haya sucedido después".

A su vez, a las duras críticas del ex portero albo Agustín Orión, de que el viñamarino había sido el peor técnico de su carrera, respondió: "No le puedo caer bien a todo el mundo. Respeto totalmente lo que haya dicho, pero no tengo ningún tema con eso, no me creo la última chupada del mate, ni pienso que todos tengan que hablar bien de mí".

En cuanto a la partida del golero del conjunto popular, expresó: "Para mí, fue algo normal, no voy a hablar de la interna de nosotros como equipo, pero no me generó nada la salida de Agustín, fue algo consensuado entre él, yo y la dirigencia del club, la decisión se respeta mucho y las cosas que son nuestras y más internas quedarán para nosotros".

Por último, sobre los refuerzos para Alianza Lima, admitió: "Estamos viendo a algunos jugadores chilenos, pero es mejor guardarse los nombres".

PURANOTICIA