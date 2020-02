Mario Salas: "En estas condiciones no se puede seguir jugando fútbol"

"Esta situación no puede seguir así ¿Hay que esperar que salgamos con alguien muerto de una cancha? En estas condiciones no se puede seguir jugando fútbol", expresó molesto el estratega albo.

El entrenador de Colo Colo, Mario Salas, no escondió su decepción por la suspensión del clásico con Universidad Católica, en el Estadio Monumental, por incidentes protagonizados por barristas albos en la recta final del encuentro.

El juez de la brega en Pedrero, Piero Maza, decidió suspender el duelo luego que un fuego artificial le hiciera daño en las piernas al delantero argentino del cuadro albo Nicolás Blandi.

"No estamos preparados. No voy a esperar a que mis jugadores les pase algo peor de lo que le pasó a Nicolás. Este ejemplo indica que no se puede jugar, hoy el tema es por la seguridad de los jugadores", agregó.

Respecto a lo ocurrido con Blandi, el 'Comandante' indicó que "es una pena tremenda ver como le cae un proyectil a un jugador tuyo. El fútbol profesional es una profesión que reúne otro tipo de principios".

"Estoy dolido con lo que pasa, apesadumbrado, es una situación que uno espera no vivir, sobre todo en un estadio. Esperemos que las autoridades, y los clubes en sus organizaciones de partidos, velen por la seguridad de los jugadores", añadió.

En el plano futbolístico, Salas señaló que "el primer tiempo controlamos bastante bien la salida de Católica, de hecho, no recuerdo una salida de ellos que haya terminado en una situación de peligro. El primer tiempo fue tal como lo pensamos. Eso sí el segundo tiempo nos desordenamos un poco y eso es algo que hay que trabajar. A nosotros nos gustaría terminar el partido, como corresponde, pero la decisión la tienen que tomar las autoridades".

