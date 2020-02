Marcelo Vega: "Soy el mejor 10 de la historia del fútbol chileno"

El ex futbolista y actual comentarista deportivo aseguró que los jugadores de su tiempo son mejores que los de la "generación dorada" .

Marcelo Vega, ex seleccionado chileno y actual comentarista del CDF, se ha caracterizado en el último tiempo por sus polémicos comentarios sobre el fútbol nacional.

En una entrevista con Las Últimas Noticias, el mundialista en Francia 1998 aseguró que él es el mejor volante creativo en la historia del país, comparando su estilo de juego con el de Diego Armando Maradona.

Vega afirmó al citado medio sobre Jorge Valdivia que "él me gusta mucho, porque es distinto, pero no está a mi altura. Soy el mejor 10 de la historia del fútbol chileno".

En la misma línea, argumentó que el 'mago' da "pases extraordinarios, pero no hace goles, no encara, no lanza tiros libres y penales como lo hacía yo. Yo era más completo que él".

El ex futbolista continuó señalando que "yo me parecía a Maradona. No digo que era tan bueno como él, porque es el mejor de la historia. Pero yo jugaba como él".

Por otra parte, el comentarista se refirió al apodo de "Tobi", asegurando que nunca fue gordo cuando jugaba profesionalmente, pero que si le costaba mantener su peso ideal.

El ex Colo-Colo indicó que "nunca me molestó, porque me decían 'Guatón' o 'Tobi' de cariño. Además, que yo no era gordo. Cuando chico, era flaquito, pero después me costaba mantener mi peso ideal. Siempre tuve uno o dos kilos de más".

Por último se refirió a la llamada "generación dorada", asegurando que ellos (Vidal, Sánchez, Bravo, Medel, etc.) tuvieron la suerte de "tener entrenadores como Bielsa", pero que los "jugadores de antes éramos mejores que los actuales".

