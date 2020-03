Marcelo Espina descarta a Alfaro y confirma suspensión de búsqueda de DT

El gerente deportivo de Blanco y Negro manifestó que cuando vuelva la actividad del fútbol reiniciarán la búsqueda.

Colo-Colo suspendió hace varios días la búsqueda de nuevo entrenador debido a la incertidumbre que hay sobre cuándo se reanudará el fútbol chileno, el cual está detenido de manera indefinida por la emergencia por el coronavirus.

Y el gerente deportivo de Blanco y Negro, Marcelo Espina, confirmó la suspensión de la búsqueda y descartó nuevamente a Gustavo Alfaro.

"La búsqueda se detuvo. Tenemos que evaluar cuándo volverá la actividad, cómo volverá la actividad y a partir de ahí, veremos. En estos momentos hemos cerrado la búsqueda. Lo estábamos manejando con bastante tranquilidad, y esta situación nos ha llevado a que frenemos", dijo en conversación con el sitio oficial del club.

"Eso ya lo aclaramos en un comunicado. Es falso, obviamente lo que nos llamó poderosamente la atención fue cómo una información que estaba totalmente alejada de la realidad se diera con tanta veracidad y sin buscar mayor información, sobre todo conmigo, para ver si lo que pensaban divulgar o difundir estaba cercas o tan cierto como lo manifestaron. El tiempo ha demostrado que esa información ha sido totalmente errónea falsa y lejos de la realidad", reconoció el argentino.

Además, explicó cómo se gestó una negociación con Martín Lasarte: "Yo lo llamé personalmente y le escribí. Nunca me contestó ni las llamadas, ni los mensajes de chat, entonces le pedí a Harold que por favor lo llamara y a él si le contestó un chat donde le manifestaba que no podía que ni siquiera iniciar una conversación con nosotros porque tenía un problema familiar y no se podía alejar de su país. Por suerte esto está confirmado en el chat. Ese tipo de cosas que se comienzan a difundir, a veces hacen que la gente crea muchas cosas que no son ciertas y fundamentalmente las cosas que no son ciertas a uno le molestan".

El "Cabezón", también, aseguró que a excepción de Luiz Felipe Scolari, no han hecho ningún ofrecimiento formal por entrenadores: "Por el único que hemos hecho un ofrecimiento formal fue por Scolari. Lamentablemente no se dio. Con los 5 o 6 que hemos hablado, con ninguno hemos tenido ofrecimiento por parte de Colo-Colo. Simplemente conversaciones para saber del gusto o interés".

PURANOTICIA