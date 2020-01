Marcelo Espina confirmó llegada de Nicolás Díaz: "Sería el último refuerzo"

El director deportivo de Blanco y Negro aseguró que con la llegada del joven central de Palestino el "Cacique" cerraría el plantel para la temporada 2020.

El director deportivo de Blanco y Negro, Marcelo Espina, comentó en conferencia de prensa la preparación de Colo-Colo antes de la temporada 2020, donde confirmó el acuerdo por el central de Palestino, Nicolás Díaz, asegurando que con su llegada cerrarán el plantel.

"Ya hicimos los caminos regulares para la ejecución de la cláusula. Enviamos cartas a Palestino y la ANFP anunciando que Colo-Colo ejecutará la cláusula que tiene Nicolás Díaz", indicó el dirigente.

Espina explicó: "Si no se produce nada raro respecto de la continuidad de los días, hasta el cierre de la posibilidad de incorporar futbolistas, no lo vamos a hacer más. Obviamente se puede producir alguna situación diferente que no deseamos sobre una lesión o algo, eso podría cambiar la idea, pero en la planificación del cuerpo técnico hemos practicamente cerrado el plantel".

"Si no sucede nada raro, sería el último refuerzo. El año pasado se lesionó Agustín Orión en el torneo de verano y en la tercera fecha tuvimos la lesión de Ronald de la Fuente y eso nos obligó a buscar alternativas. Si no se produce nada de eso, ni se produce una venta, nos quedaremos con el plantel que tenemos", agregó.

Además el ex futbolista se refirió a la situación de César Fuentes, inhabilitado para la llave contra Universidad Católica de Copa Chile por su pasado en el club cruzado: "Vamos a enviar una carta a la ANFP porque estamos en desacuerdo con la situación, porque en la liguilla de Primera B hay 12 jugadores que, jugando anteriormente en otros equipos, hoy están jugando la liguilla, por qué en un torneo se modifica la base y en otro no".

Finalmente, el directivo se refirió al duelo ante Cobresal por la primera fecha de la Camponato Nacional: "Nos llamó poderosamente la atención el horario del partido, porque no es época para jugar a las 12:00 horas, atenta contra el espectáculo, contra los futbolistas y contra el público. Veremos como reaccionaremos a esta situación".

PURANOTICIA