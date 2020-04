Marcelo Díaz confesó su tristeza por la cuarentena: "Me largué a llorar con mucha nostalgia"

El volante de Racing de Avellaneda señaló que esa fue la última vez que lloró.

Son varios los futbolistas que están con impotencia por la emergencia que se vive en el mundo por el coronavirus, y uno de ellos es Marcelo Díaz, el volante chileno de Racing de Avellaneda.

En una nueva transmisión en vivo en redes sociales con sus seguidores, el mediocampista criollo confesó que hasta lloró en medio de la pandemia.

"La última vez que lloré fue cuando empezó la cuarentena, una semana después más o menos... Desde que falleció mi hermana cuando tenía 16 años me puse una armadura para no llorar, una coraza para no sentir sufrimiento. Y la pelota siempre ha sido mi refugio, siempre la llevé bien, entrenando, viendo a mis compañeros", reconoció el ex seleccionado nacional.

"Con la cuarentena llegó un momento en que me sentí muy solo, no sentí ese refugio que habitualmente tengo, y en un baño de jacuzzi me agarró melancolía y me largué a llorar con mucha nostalgia. Necesitaba liberarme de esa contención que me había puesto yo mismo", añadió.

Además, "Carepato" contó la historia de la banana que se comió en el pasado clásico ante Independiente, donde la Academia ganó por 1-0 con dos hombres menos y con un gol del chileno.

"No, no pensé ni siquiera que me iban a ver comiendo la banana, pero tuvo tanta repercusión porque minutos después el que hace el gol fue el que se había comido la banana... No tiene una lógica ni explicación", sostuvo.

"Se creó algo tan lindo, que toda la vida se va a recordar como el clásico de la banana. En la cancha no pensé que eso iba a suceder. Me la comí porque necesitaba energía, no había en el banco y Augusto Solari salió corriendo a traerme una banana", completó.

