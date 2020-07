Marcelo Bielsa fue elegido el mejor DT de la Championship inglesa

La Asociación de Entrenadores de Inglaterra eligió al argentino Marcelo Bielsa como el mejor director técnico de la Championship League en su temporada 2019-2020, luego de llevar al Leeds United al título y al ascenso a la Premier.

La League Managers Association (LMA) escogió al ex seleccionador de Chile por la destacada campaña con 'The Whites', flamante monarca de la segunda categoría del fútbol de Inglaterra y que volverá a jugar en Primera tras 16 años.

El rosarino superó a los otros tres entrenadores que estuvieron nominados por el sindicato en esta categoría: Slaven Bilic (West Bromwich), Paul Cook (Wigan) y Thomas Frank (Brentford).

Tras ser elegido como el mejor DT de la Championship, Bielsa declaró en un video que "quiero agradecer el premio que se me otorga. Para mí tiene un valor especial porque fue decidido por votación de los entrenadores de los equipos que participan en el torneo que obtuvo Leeds".

"El hecho de que sean colegas quienes decidan destacar o premiar mi participación es muy valioso para mí. Los premios normalmente son un reconocimiento al éxito logrado por un equipo en particular, en este caso por mi intermedio se premia o se reconoce el título que obtuvo Leeds", añadió.

Para terminar, el mundialista con la Roja en Sudáfrica 2010 señaló que "yo sé perfectamente toda la ayuda que he recibido para llevar adelante esta tarea, o para colaborar con el logro que se consiguió. Entonces lo que tengo deseos de hacer es transmitir agradecimiento a la institución y a las autoridades que me contrataron para trabajar en el fútbol inglés, a los aficionados y a todos los componentes del grupo".

En tanto, la LMA eligió al estratega del Liverpool, Jürgen Klopp, como el mejor técnico de la Premier League 2019-2020, luego de llevar a los 'Reds' al título de la máxima categoría.

💬 "It's of special importance to me because the votes were cast by the coaches in the league" Marcelo on winning @LMA_Managers' award