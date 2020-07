Manuel Pellegrini presentado en el Betis: "Vengo para pelear cosas importantes"

El entrenador nacional comandará su quinto equipo en Europa.

Manuel Pellegrini ya puede comenzar su etapa con todas sus letras como flamante entrenador del Real Betis. Es que si el jueves pasado el técnico chileno fue confirmado como el nuevo DT del cuadro andaluz por los próximos tres años, este lunes fue presentado oficialmente.

En una conferencia de prensa virtual, donde solamente estuvo acompañado por el presidente del club y el gerente deportivo, el "Ingeniero" tuvo su ceremonia de bienvenida, en la cual se mostró feliz por su nuevo desafío en el fútbol español para sumar su cuarta experiencia, tras dirigir al Villarreal, el Real Madrid y el Málaga.

"La verdad es que para mí ha sido un placer esta oportunidad de venir a Betis. Había habido contactos con anterioridad, por distintos motivos no se pudieron concretar, pero creo que volver a España después de estar diez años es un placer y espero poder realizar en Betis lo mismo que en todos los clubes donde estuvimos anteriormente", reconoció el estratego criollo.

"Betis es un equipo tremendamente popular, con gran asistencia de público en los estadios y en cualquier ciudad en España, y convencido de un plantel que tiene la exigencia alta de responder a esos nombres. Ha habido un avance institucionalmente al margen de los resultados, pero debe ir de la mano con resultados deportivos, porque si no es muy difícil seguir creciendo. Y pondremos exigencia para el máximo rendimiento del equipo, con jugadores comprometidos con la institución, y creo que es un trabajo mancomunado entre cuerpo técnico, dirigentes, jugadores, hinchada, con el mismo pensamiento es más posible conseguir los objetivos y siempre con mentalidad ganadora de pelear por cosas importantes", añadió.

En esa misma línea, Pellegrini agregó que los objetivos será "pelear por clasificación a torneos europeos, porque creo que como institución lo necesita y lo merece. Será mi principal objetivo dar ese salto de calidad en la parte deportiva. Agradecer a los hinchas de Betis, he tenido aceptación con mi llegada y ahora hay que demostrarlo con trabajo".

Consultado sobre el posible fichaje de Mauricio Isla, sostuvo: "No puedo hablar de nombres propios en este momento, vamos analizar el plantel. No es factible dar nombres ahora, pero sí vamos a intentar mejorar la plantilla. Hay una base de plantilla importante, seguramente hay que retocar algunos puestos, depende de muchos factores, no será un mercado fácil por el momento que se vive en el fútbol. Veremos las posiciones a reforzar y los jugadores que pueden salir".

PURANOTICIA