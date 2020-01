Manuel Pellegrini desmintió haber entregado consejos a Hernán Caputto

El ex DT del West Ham señalo que le sorprendieron los dichos del adiestrador 'azul'.

Manuel Pellegrini concedió una entrevista al CDF, en donde aclaró que no se está postulando para reemplazar a Reinaldo Rueda como entrenador de la selección chilena.

En conversación con el programa Todos Somos Técnicos, Pellegrini afirmó que "me encantaría dirigirla, quizás en un proceso Mundial, como 2022-2026, pero este no es el momento"

En la misma línea, aseguró que "sería una falta de respeto postularme a la Roja estando Rueda. Cuando se de la oportunidad, voy a tratar de aportar a Chile todo lo que esté dentro de mi capacidad".

El ex adiestrador del West Ham United indicó que "en algún momento espero dirigir a la selección, pero no ahora porque estoy sin trabajo".

"A mí me gusta trabajar en los clubes, preparar los partidos día a día. En algún momento, ojalá, pueda terminar mi carrera dirigiendo a la Roja, pero no llegué a Chile a ofrecerme para asumir la banca ahora", reiteró el 'ingeniero'.

Por último, detalló que mediante una persona de su confianza, le hizo saber a Reinaldo Rueda que no se estaba ofreciendo para ocupar su cargo, sosteniendo que el colombiano debe terminar su proceso dirigiendo durante todas las clasificatorias mundialistas.

El DT también tuvo palabras para la supuestas conversaciones que Hernán Caputto dijo haber tenido con el ex entrenador del Villarreal.

"La verdad es que no he tenido contacto con Hernán Caputto, me extrañaron esas declaraciones pues no he tenido contacto con él", aseguró.

Cabe recordar que el ex entrenador de la Roja sub-17 dijo el pasado 10 de octubre que, "por gente amiga, tengo un acercamiento con don Manuel. He tenido la posibilidad de conversar, tener ciertos tips y creo eso es importante en estos momentos en mi experiencia de este lado".

